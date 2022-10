Gdańsk. Przywrócono ruch na wiadukcie na al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego. To nie koniec utrudnień. Prace nadal trwają

- Część robót została wykonana, dlatego od 4 października na wiadukcie znów będzie mógł odbywać się ruch drogowy. Jezdnia wiaduktu pozostanie zawężona do jednego pasa ruchu (w zależności od postępu prac będzie to lewy bądź prawy pas). Kierujących prosimy o ostrożność i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Na obiekcie przeprowadzane będą prace wykończeniowe kap chodnikowych. To część, na której zamontowane są bariery energochłonne i balustrady - podaje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.