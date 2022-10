Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta. Podpisano umowę ZRID! Co to oznacza dla kierowców?

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to połączenie Obwodnicy Południowej Gdańska i realizowanej Trasy Kaszubskiej drogą o parametrach drogi ekspresowej - kierowcy będą mogli jeździć 120 km/h. Jej głównym celem jest skrócenie czasu i poprawa komfortu podróżowania. Planowane oddanie OMT do ruchu to 2025 rok. Wartość całej inwestycji, która składa się z dwóch zadań, to około 2,2 mld zł.

