Pomorze. Dodatkowe pociągi na linii Słupsk – Ustka Uroczysko. To odpowiedź na postulaty mieszkańców. Od kiedy będą kursowały?

- Dwa dodatkowe pociągi, które pomorski samorząd uruchamia w odpowiedzi na postulaty mieszkańców, stanowią uzupełnienie oferty połączeń na trasie między Słupskiem i Ustką - napisał na swoich mediach społecznościowych, Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Dodatkowy poranny pociąg ze Słupska do Ustki wyruszy o godz. 5:50, a w przeciwną stronę o 6:32. W przypadku połączeń popołudniowych dodatkowy pociąg wyjedzie ze Słupska o godz. 14:50, a z Ustki uroczysko o 15:32. Rozkład dodatkowych pociągów został również dostosowany do potrzeb dojazdu pracowników do zakładu MOWI w Duninowie koło Ustki.