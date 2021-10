Gdańsk: Podpalenia na działkach deweloperów, pożary pustostanów. Policja podaje statystyki, a deweloperzy milczą Kamil Kusier

W 2021 roku gdańscy policjanci otrzymali 5 zgłoszeń dotyczących pożarów pustostanów. Do zdarzeń tych doszło w rejonie dzielnic Nowy Port, Letnica oraz Orunia - św. Wojciech-Lipce - informuje gdańska policja. Część z tych podpaleń dotyczyło działek należących do deweloperów lub też były to działki przylegające do terenów inwestycji.