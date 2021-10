Gdańsk: Podejrzany o spowodowanie niedzielnego pożaru na Morenie zatrzymany przez policję. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Do policyjnego aresztu trafił 30-latek z Gdańska podejrzewany o spowodowanie pożaru budynku. Podczas zdarzenia ogień zajął elementy mebli pozostawione przy wiacie śmietnikowej a także elewację budynku i wnętrza mieszkań.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie w poniedziałek 4 października. Sygnał o pożarze trafił do pomorskich strażaków i policjantów z komisariatu na Suchaninie ok. godz. 4.30 nad ranem w niedzielę 3 października.

- Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali śledczy, biegły z zakresu pożarnictwa oraz technik kryminalistyki - informuje podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji. - Policjanci przeprowadzili oględziny, przesłuchali świadków, zabezpieczyli substancję powypaleniową oraz zapis z monitoringu, który szczegółowo przeanalizowali.

Śledczy wytypowali i zatrzymali podejrzanego jeszcze tego samego dnia. Za sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach grozi do 10 lat więzienia. Straty wstępnie oszacowano na 130 tys. zł.