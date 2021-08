Pożar w Brzeźnie! Spłonęło byłe kowbojskie ranczo. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej

To drugi pożar odnotowany w tym miejscu w bieżącym roku. Pierwszy raz strażacy interweniowali przy ranczu na początku lipca. Wtedy strażacy zostali zawiadomieni o zagrożeniu jeszcze zanim pożar zdążył rozwinąć się na dobre.

- Teren został przekazany zarządcy do nadzorowania. Obecnie na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy będą ustalać okoliczności zdarzenia - mówi mł. bryg. Jacek Jakóbczyk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku .

Działania gaśnicze zakończono ok. godz. 18. Wszystkie zastępy zjechały już do koszar. Teren zdarzenia przeszukano. Nie znaleziono osób poszkodowanych.

Pożar od śmietnika?

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych ok. godz. 15.45. Wynikało z niego, że z niewyjaśnionych przyczyn doszło do zapalenia kilku obiektów niegdyś funkcjonującego w tym miejscu kowbojskiego miasteczka pn. Ranczo Promenada. Z uwagi na drewniane konstrukcje, pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na kolejne budynki.