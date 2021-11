Fundacja "Pan Władek" świętuje 25 lat. Poznaj historię Władysława Ornowskiego

- To był moment, gdy zbieraliśmy żywność dla potrzebujących rodzin. Babcia z wnuczkiem, który mógł mieć około 5 lat, podeszli do nas. Starsza pani zapytała: „Czym handlujecie?”. A my na to, że nie handlujemy, tylko zbieramy żywność dla głodnych dzieci. Babcia się odwróciła i próbowała odciągnąć chłopca. On dał nam w torebce pączka i powiedział: „proszę, to dla dzieci”. To było wiele lat temu, ale do tej pory jak to wspominamy, to niesamowicie to przeżywamy.