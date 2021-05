Fruwający klejnot. W Polsce żyje tylko kilkaset okazów niepylaka apollo. Złapanie choćby jednego z nich jeszcze bardziej zachwieje ich rodz

Niektórzy podejmowali dalekie wyprawy, aby złowić rzadki gatunek do swojej kolekcji. Popyt na barwne i rzadkie okazy motyli spowodował, że wielu zbieraczy zaczęło je łowić dla celów handlowych. Już w ubiegłym stuleciu za okazy należące do ginących gatunków i podgatunków płacono spore sumy. Niestety, proceder ten nadal kwitnie, na czarnym rynku wciąż można kupić motyle, których gatunek jest pod ochroną a handel zabroniony od 1966 roku.

Niechęć do wędrówek

Oprócz niebywałego wprost przywiązanie tego motyla do miejsca zamieszkania, cechuje go niechęć do dalekich wędrówek. Jego lot powolny i ciężki, przechodzący niekiedy w szybowanie - odbywa się tylko pośród nasłonecznionych łąk i zboczy, wśród górskich kotlin i jasnych dolin. Na zmniejszenie się populacji apolla wpływają również naturalni wrogowie - pasożyty i drapieżniki, a także zmiany klimatyczne i genetyczne. Dla żadnego owada w Polce nie zrobiono tak wiele, by uratować go przed wyginięciem.

W Pieninach usypywano dla niepylaków sztuczne piarżyska, sadzono ich ulubione kwiaty, wycinano drzewa zasłaniające im słońce, a entomologowie przemierzali góry, by policzyć te zagrożone wyginięciem motyle co do sztuki.

Szczególna uwaga etnologów i badaczy skierowana jest na Pieniny, gdzie na południowych zboczach Trzech Koron od wieków żyje niepylak apollo.