Fortuna 1. Liga. Wicelider sprawdzi dyspozycję Arki Gdynia. Trudny wyjazd żółto-niebieskich do Chorzowa

Chorzowianie, choć są beniaminkiem, to przed rozpoczęciem sezonu wskazywani byli, zresztą obok Arki Gdynia, jako jeden z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego. Wszak Ruch to jeden z najbardziej znanych, a już na pewno utytułowanych klubów w Polsce. „Niebiescy” mają na koncie aż czternaście mistrzowskich tytułów. O jeden więcej zdobyła tylko Legia Warszawa. Tyle samo ma Górnik Zabrze. Klub z Chorzowa, który na skutek fatalnego zarządzania i tarapatów finansowych w latach 2017-2019 zanotował trzy z rzędu spadki, lądując z ekstraklasy w trzeciej lidze, ma obecnie ambicje, aby odbudować dawną potęgę.

Jak na razie sezon dla „Niebieskich” rzeczywiście układa się świetnie. Podopieczni trenera Jarosława Skrobacza nie dość, że wiceliderują w tabeli, to w przeciwieństwie do Arki Gdynia są na fali. Ruch Chorzów nie przegrał w lidze już od sześciu kolejek. Ostatniej porażki ten zespół doznał jeszcze w wakacje, w sierpniu, ulegając na wyjeździe 0:2 Łódzkiemu Klubowi Sportowemu. Arka Gdynia jest niestety na przeciwległym biegunie. W trzech ostatnich spotkaniach wywalczyła zaledwie punkt i poniosła dwie porażki. Postawa żółto-niebieskich szczególnie w spotkaniach z Chrobrym Głogów i Puszczą Niepołomice wołała o pomstę do nieba. Patrząc na ostatnie wyniki Ruchu i Arki nie jest trudno wskazać, kto jest faworytem niedzielnego meczu, i nie będzie to niestety drużyna znad morza.