Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia spotkaniem z Podbeskidziem Bielsko-Biała na wyjeździe zainauguruje dziś nowy sezon i walkę o ekstraklasę

Ryszard Tarasiewicz, trener Arki Gdynia, twierdzi, że żółto-niebiescy są motorycznie i mentalnie przygotowani do podjęcia skutecznej walki o powrót do ekstraklasy. Jego zespół zamierza prezentować się na boisku solidnie w obronie i skutecznie w ataku. Najważniejsze w kontekście awansu jest jednak zdaniem trenera mocne punktowanie już w rundzie jesiennej.

- Chcemy do tego dołożyć styl - mówi Ryszard Tarasiewicz. - Priorytetem jest, aby jesień była dobra w naszym wykonaniu. Albo jeszcze lepiej, bardzo dobra. Nie ulega wątpliwości, że nie mamy zarezerwowanego pierwszego, czy drugiego miejsca w lidze. Chcemy, aby tak było. Jednak, aby osiągnąć ten cel, zazwyczaj trzeba zaprezentować się dobrze już w rundzie jesiennej. Pokazują to rozgrywki z ubiegłych lat, kiedy zespoły, które miały odpowiedni bagaż punktowy, nawet po niezbyt udanej, drugiej części sezonu, mogły pozwolić sobie na kilka niekorzystnych rezultatów. Najlepszym przykładem jest to, że gdy przychodziłem do Arki Gdynia, mieliśmy dwanaście punktów straty do Widzewa, a na końcu rozgrywek zredukowaliśmy to do jednego punktu.