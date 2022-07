Ryszard Tarasiewicz, trener Arki Gdynia: O awans do ekstraklasy powalczy siedem, osiem zespołów. Rozgrywki będą trudne i wyrównane

Panie trenerze, na co stać Arkę Gdynia w rozpoczynającym się niedługo sezonie?

Co najmniej na zajęcie miejsca w tabeli, gwarantującego udział w barażach o awans do ekstraklasy.

Tylko na tyle? Wielu kibiców spodziewa się wywalczenia bezpośredniego awansu i uniknięcia trzeci raz z rzędu nerwów związanych z grą w barażach.

Też chciałbym, aby tak było, jednak trzeba na sprawę popatrzyć realnie. Rozgrywki zapowiadają się na trudne i wyrównane. Jest co najmniej siedem, osiem klubów, które liczą na włączenie się do walki o awans do ekstraklasy. Jesteśmy oczywiście jednym z klubów wskazywanych jako faworyt rozgrywek. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nikt nam łatwo punktów i zwycięstw nie odda. Wszystko trzeba będzie wywalczyć ciężką pracą na boisku.