Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Święto kina patriotycznego rozpocznie się 28 września

28 września rusza XIV Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW

Przedpremierowy pokaz ukraińskiego filmu „Snajper”, gruziński kandydat do Oscara „Brighton 4th”, amerykański „Niepokonany” Barry’ego Levinsona, przedpremierowe projekcje: polskiego filmu „Orzeł. Ostatni patrol” i filmu giganta światowej kinematografii Lecha Majewskiego „Brigitte Bardot Cudowna” – to tylko namiastka tego, co czeka nas w trakcie festiwalu.

- Festiwal NNW to miejsce, gdzie od lat możemy realnie dotknąć historii – mówi Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor festiwalu. - Tej mówionej – wsłuchując się w ostatnie świadectwa bohaterów, oraz tej opowiadanej przez filmowców. To też miejsce, gdzie zaczyna się kolejna opowieść filmowa. Przyglądamy się nie tylko historii Polski, ale także innych krajów. Tym razem mocno zaznaczona będzie wojna na Ukrainie.

Festiwal NNW to nie tylko filmy nawiązujące do historii narodowej, heroicznej, ale również tej indywidualnej – tożsamości i wolności każdego człowieka. Festiwal NNW jest wydarzeniem szczególnie popularnym wśród pasjonatów historii i twórców filmowych. Dowodem na to jest rosnąca liczba osób zainteresowanych udziałem w Festiwalu, a także liczba zgłoszonych filmów, polskich i zagranicznych.