Fame MMA 12. "Don Kasjo" wraca do oktagonu i będzie walczyć z Marcinem Wrzoskiem. Karta walk kolejnej edycji freak fightów zapełnia się

Podczas październikowej gali Fame MMA 11 w Arenie Gliwice federacja zaprezentowała w oktagonie kilka ustawek twarzą w twarz. To spowodowało, że poznaliśmy pierwsze zestawienia. W walce kobiet rywalką "Zusje" , czyli Karoliny Smoguleckiej będzie Marta Rentel . Zaiskrzyło bardzo między Krzysztofem Radzikowskim i Piotrem Piechowiakiem . Na "dwunastce" do klatki wróci także Kasjusz "Don Kasjo" Życiński , który w walce wieczoru zmierzy się z Marcinem Wrzoskiem .

Fame MMA 12: kiedy i gdzie?

Kiedy odbędzie się gala Fame MMA 12? W tym momencie najbardziej prawdopodobny termin to 20 listopada 2021 roku. Po raz kolejny dojdzie do niej w sobotę. Wraz z Fame MMA 11 federacja wróciła do formuły otwartej na publiczność. W hali w Gliwicach zasiadło ponad 11 tysięcy osób. Czy gala Fame MMA 12 zorganizowana zostanie z kibicami? To zależy w wielkim stopniu od sytuacji epidemiologicznej w kraju. W przeszłości freak fighty odbywały się w łódzkiej Atlas Arenie, hali w Częstochowie, czy gdańsko-sopockiej Ergo Arenie, ale także - ostatnio - w studiu telewizyjnym przygotowanym w DoubleTree by Hilton Hotel Łódź.