Fala ścieków wpłynęła do Zatoki Gdańskiej. Próbki wody badają WIOŚ i Sanepid. Jest reakcja rządu Szwecji

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Gdańsku codziennie (do odwołania) pobierają próbki wód Wisły i Zatoki Gdańskiej w czterech punktach na Pomorzu - Białej Górze, Kiezmarku, Świbnie oraz na Zatoce Gdańskiej, w punkcie na północny wschód od ujścia Wisły.

- Potrzebowaliśmy punktu odniesienia - próby „zero” będącej tłem, które moglibyśmy porównać z wynikami badań z kolejnych dni, gdy w wodach na terenie województwa pomorskiego pojawiły się zanieczyszczenia - mówi Beata Cieślik, rzecznik gdańskiego WIOŚ. - Badamy bardzo szeroki zakres parametrów fizykochemicznych (m.in. zawartość tlenu, temperaturę, zawiesinę, pH, zawartość biogenów- azotu, fosforu w różnej postaci). Badania są czasochłonne i wyniki z pierwszego poboru powinniśmy mieć we wtorek 8 września. W kolejnych dniach przyszłego tygodnia powinniśmy mieć wstępną wiedzę na temat skali ewentualnego zanieczyszczenia rzeki w województwie pomorskim.

Zaznaczmy, Sanepid już zaapelował w specjalnym komunikacie, by nie używać wody z Wisły do mycia, nie zażywać w rzece kąpieli i nie uprawiać sportów wodnych.

Codzienne badania wody (m.in. pod kątem bakteriologicznym) prowadzi też pomorski Sanepid. W przypadku tych analiz, potrzeba 48 godzin by pojawił się ich wynik.

Dodajmy, do awarii przesyłowego kolektora dostarczającego nieczystości komunalne do oczyszczalni ścieków Czajka pod dnem Wisły doszło w sobotę 29 sierpnia po południu. Przypomnijmy również, że w i sierpniu zeszłego roku, w wyniku uszkodzenia kolektora, ścieki, które miały trafić do "Czajki", wylądowały w Wiśle.

Tymczasem starszy analityk urzędu ds. morza i wody rządu Szwecji Philip Axe przekazał w mediach, że "zrzut ścieków prowadzi do znacznego niedoboru tlenu i skażenia bakteryjnego Wisły, z czym polskie władze walczą poprzez ozonowanie. Niestety, spodziewana jest również znaczna emisja toksyn, gdyż oczyszczalnia odbierała także ścieki przemysłowe". Dodał, że obecne działania wskazują, że "polskie władze są w pełni zaangażowane, aby jak najszybciej rozwiązać problem".