Eurowizja 2022. Krystian Ochman skomentował wyniki półfinału. Co powiedział? Która Polska w finale Eurowizji? Sprawdź

Eurowizja 2022. Krystian Ochman skomentował wyniki półfinału. Co powiedział? Agnieszka Kostuch

Eurowizja 2022. Drugi półfinał, w którym brał udział Krystian Ochman, dobiegł końca. Polak zaprezentował piosenkę "River". Jego wykonanie przypadło do gustu widzom. Dowodem może być fakt, że piosenkarz przeszedł do finału Eurowizji. Kilka godzin później, gdy jego awans stał się faktem, skomentował go w mediach społecznościowych. Zobaczcie, co powiedział.