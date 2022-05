Eurowizja 2022. Krystian Ochman awansował do finału. To zrobił po ogłoszeniu wyników Agnieszka Kostuch

Mat. prasowe EBU

Eurowizja 2022. Krystian Ochman, który zaśpiewał piosenkę "River", wziął udział w drugim półfinale Eurowizji. Jego wykonanie przypadło do gustu słuchaczom, którzy zdecydowali, że powinien awansować do finału. Wiemy, co piosenkarz zrobił tuż po tym, jak ogłoszono wyniki. Sprawdźcie.