Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim. Nie było wystarczającej liczby chętnych na ten kierunek. Uczelnia wydłuża nabór

Są wolne miejsca na etnofilologii kaszubskiej na UG. Uczelnia wydłuża rekrutację na rok akademicki 2021/2022

– Zainteresowanie studiami na kierunku etnofilologia kaszubska jest niewielkie – przyznał prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia UG prof. Arnold Kłonczyński.

27 lipca uczelnia ogłosiła listę kandydatów na ten kierunek. Swoją aplikację złożyło 18 osób – to za mało, by uruchomić od października etnofilologię dla studentów pierwszego roku. Co więcej, część z tej osiemnastki znajduje się też na listach na innych kierunkach. A tylko siedem osób to tegoroczni maturzyści.

Uniwersytet Gdański nie zdecydował się na razie na to, by nie otworzyć tego kierunku. Uczelnia przedłużyła rekrutację. Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na etnofilologię kaszubską zakończy się 14 września. By uruchomić te studia, potrzeba 25 kandydatów. Jest to jednocześnie limit dostępnych miejsc.