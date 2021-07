Rekrutacja na etnofilologię kaszubską ciągle trwa. Miłośnicy języka i historii Kaszub wciąż mogą zapisać się na ten kierunek studiów

Jeszcze tylko do 23 lipca 2021 Uniwersytet Gdański czeka na kandydatów na etnofilologię kaszubską. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową – za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. 27 lipca uczelnia ogłosi listę kandydatów, a 4 sierpnia – ostateczną listę osób przyjętych. Czy uda się znaleźć wystarczającą liczbę kandydatów? Małe zainteresowanie kierunkiem, to problem, z jakim UG boryka się w zasadzie co roku.

Nabór trwa

Póki co, uczelnia nie zdradza, ile osób zgłosiło chęć studiowania etnofilologii od października.

- Nabór na kierunek etnofilologia kaszubska trwa. Możliwość zapisów zostanie zamknięta 23 lipca. Do tego czasu nie upubliczniamy informacji o liczbie kandydatów zapisanych na kierunek.

Taką zasadą kierujemy się w przypadku wszystkich kierunków – tłumaczy Ewa Cichocka z zespołu prasowego UG.

Cichocka podaje też, że minimalna liczba kandydatów niezbędna do uruchomienia kierunku wynosi 25 osób.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor na wniosek dziekana może obniżyć limit przyjęć warunkujący uruchomienie kierunku. Na kierunku etnofilologia kaszubska minimalna liczba miejsc stanowi jednocześnie limit dostępnych miejsc. Planujemy przyjęcie 25 osób – dodaje.