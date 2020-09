Enea Ironman 70.3 Gdynia. PROGRAM, TRASY. Bez kibiców na mecie. Niedziela w Gdyni pod znakiem popisów zawodowych triathlonistów 6.09.2020

Enea Ironman 70.3 Gdynia [5-6.09.2020]

Start tysięcy znakomitych triathlonistów to od lat wielkie święto sportu w Gdyni. W wyjątkowo niesprzyjającym nam wszystkim roku 2020 dopięcie do końca organizacji tak dużej imprezy jest wielkim sukcesem pracujących przy niej ludzi. Zawody przeszły konieczną metamorfozę. Zrezygnowano z piątkowej rywalizacji przeznaczonej dla dzieci. Zmieniono trasy niedzielnych zawodów, aby zminimalizować ryzyko gromadzenia się większej liczby sportowców w jednym miejscu. Najwięcej zmieniło się w przypadku trasy biegowej - uczestnicy pobiegną na dwóch (a nie trzech) pętlach, dzięki czemu jedna pętla zostanie wydłużona z ok. 7 km do 10 km.