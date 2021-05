Emerytury stażowe. Solidarność zapowiada wielkie zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

Solidarność musi zebrać przynajmniej 100 tys., aby projekt trafił pod obrady Sejmu - początkowo, aby w ogóle rozpocząć proces inicjatywy obywatelskiej podpisów musi mieć minimum tysiąc. Wkrótce ma ruszyć kampania reklamująca emerytury stażowe i zapraszająca do poparcia inicjatywy. Szef Solidarności liczy na duży odzew społeczny.

- Nie interesuje nas zebranie wymaganych 100 tys. podpisów, dla nas to bardzo ważne, by było ich dużo więcej. Zjednoczona Prawica nie do końca wsłuchała się w głos obywateli albo niedosłyszy na jedno ucho, bo na każdym spotkaniu, gdy spotykamy się z obywatelami, mówi się o emeryturach stażowych. Dlatego bierzemy sprawy w swoje ręce i korzystamy z narzędzia, jakim jest demokracja bezpośrednia. A jesteśmy skuteczni – przypomnę tylko święto Trzech Króli, płacę minimalną czy referendum emerytalne – powiedział Piotr Duda na konferencji prasowej. - Na budynku Komisji Krajowej w Warszawie pojawił się już duży billboard związany z tą inicjatywą. W stolicy, w porównaniu do Gdańska, jeszcze możemy wieszać billboardy, tu jeszcze nas za to nie karzą – dodał.