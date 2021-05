Emerytury stażowe mogą być bardzo niskie. Szczególnie poszkodowane będą kobiety

Nie, to wizja idiotyczna. Na to rozwiązanie nie stać Niemców, Szwajcarów. A nas będzie stać? Na razie mamy zapowiedzi projektu ustawy i nośne hasła, konkretów nie znamy. Możemy więc tylko zastanawiać się, jak to rozwiązanie będzie wyglądało. A wątpliwości jest bardzo dużo. Jeśli 40-letni lub 35-letni staż pracy będzie oznaczał, że pracownik rzeczywiście przepracował te 480 miesięcy w przypadku mężczyzn lub 420 miesięcy u kobiet, to jeszcze pół biedy. Ale to nie jest takie oczywiste, jak ten staż będzie liczony. Jeśli np. ktoś był w zawodówce i pracował przez 2 dni w tygodniu, a przez 3 dni był w szkole, to przecież do stażu pracy, który byłby wymagany do przejścia na emeryturę, nie powinien być mu uwzględniony pełny miesiąc pracy, gdy się uczył. Zastanawiam się też, czy rolnicy podlegający KRUS będą mieli prawo do emerytur stażowych. Wśród krusowców mamy tzw. domowników, a więc bliskich rolników, którzy już od 16. roku życia mogą podlegać ubezpieczeniu. W przypadku kobiet – rolniczek będzie to oznaczało, że już w wieku 51 lat mogłyby iść na emeryturę. Ludzie, którzy należą do systemu krusowskiego już teraz płacą stosunkowo niskie składki i do znacznej części ich emerytury dopłacają podatnicy.

Osoby, które pracowały fizycznie przez 40 lat, mogą czuć się styrane pracą. Wielu z tych pracowników przebywa co rusz na zwolnieniach lekarskich, ich efektywność jest żadna. Dla takich osób to jest złe rozwiązanie?

Pamiętajmy, że osoba schorowana zawsze może przejść na rentę. Oczywiste jest to, że osoby, które mają długi staż pracy, mogą czuć się zmęczone. Zgadzam się z Solidarnością, że te osoby powinny być traktowane inaczej i że coś warto by było im zaproponować. Jest bardzo dużo pomysłów na to, jak takim osobom pomóc. Na przykład pracownik, który już przepracował 27 lat mógłby dostawać dodatkowy dzień urlopu za każdy przepracowany kolejny rok. Za ten urlop płaciłoby mu państwo. Osoba z 40-letnim stażem pracy miałaby prawo do 40 dni urlopu. To jest na pewno mądrzejsze rozwiązanie niż dawanie jej możliwości przejścia na emeryturę, która na pewno będzie niska. Można też zaproponować coś takiego, że osoba, która przepracowała 35 lat mogłaby już nie płacić składki rentowej, ale wyłącznie emerytalną. W tym przypadku albo zlikwidowalibyśmy tę składkę rentową i ludzie mieliby wyższe pensje, albo też zostałaby wprowadzona wyższa składka emerytalna. Dzięki temu, te osoby miałyby wyższe emerytury. Można też pomyśleć o zmianach związanych ze zwolnieniami lekarskimi. Dziś na tzw. L4 otrzymujemy 80 proc. pensji. Ludzie z długim stażem pracy mogliby dostawać 95 proc. Przez kilka lat mieliśmy tzw. emerytury połówkowe. To rozwiązanie w pierwszej fazie dotyczyło głównie kobiet. Gdy podnoszono wiek emerytalny, to jeśli ktoś przepracował w systemie zusowskim 30-35 lat, mógł pracować dalej na części etatu i jednocześnie mieć właśnie tę tzw. emeryturę połówkową. To oczywiście nie jest idealne rozwiązanie, ale znacznie mądrzejsze od tego, co teraz proponuje Solidarność.

No tak, zdaję sobie z tego sprawę. Podaję tu rozwiązania, które byłyby sensowne dla ludzi z bardzo długim stażem pracy. Te osoby często już chorują. Warto by było dać im więcej dni urlopu, żeby mogły się podleczyć, iść do przychodni, zrobić specjalistyczne badania. Lepiej starać się poprawiać ich stan zdrowia, by mogły jak najdłużej pozostać na rynku pracy niż otwierać im drogę do emerytur, które będą bardzo mizerne. W tym pomyśle emerytur stażowych szczególnie nie podoba mi się to, jak zostały potraktowane kobiety.

Dlaczego? Zwolennicy pomysłu mówią, że kobiety będą miały lepszą sytuację, nie będą musiały harować do sześćdziesiątki.

Krótszy staż pracy, to niższe świadczenie. Możliwość przejścia na emeryturę powinna być po takim samym czasie pracy, niezależnie od płci. Byłbym jeszcze w stanie zrozumieć taką propozycję, że do podstawowego 35-letniego stażu pracy, kobiety mogłyby sobie doliczyć 5 lat z tytułu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Jeśli kobieta nie mogłaby uzbierać 5 lat z tytułu macierzyństwa, to być może powinna odpowiednio dłużej pracować. Kobiety, które są w systemie powszechnym i przejdą na emeryturę mając 54 czy 53 lata, przy obecnym sposobie obliczania emerytury, w 90 proc. przypadków otrzymają ją w minimalnej wysokości, czyli wynoszącej niewiele ponad tysiąc złotych.