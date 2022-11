Ekotransport - co udało się osiągnąć i jakie wyzwania nas czekają? Debata w „Dzienniku Bałtyckim”`

Chcąc zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, będziemy musieli wprowadzić zmiany w transporcie. Chodzi tu głównie o wykorzystywanie nowych paliw, a przede wszystkim rozwój elektromobilności. Modyfikacje są też podyktowane potrzebą poprawy efektywności transportu. Jednym z największych wyzwań będzie odejście od indywidualnego transportu na rzecz komunikacji publicznej. Szczególnie rozwój przewozów kolejowych jest szansą na szybkie i płynne przemieszczanie się, bez konieczności stania w korkach.

Województwo pomorskie jest w krajowej czołówce pod względem wykorzystania kolei. Warto ten trend utrzymać i go rozwinąć. Pociągi – jak twierdzą eksperci - to najbardziej ekologiczny masowy środek komunikacji. Ze wszystkich rodzajów transportu odpowiada za zaledwie 0,3 proc. emisji dwutlenku węgla do atmosfery, podczas gdy samochody aż za 92 proc. Poza tym, jeden pociąg zabiera tyle samo pasażerów co 8 autobusów i aż 100 samochodów. Czy jednak Polacy będą gotowi na to, by masowo przesiąść się do pociągów?