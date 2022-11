Jak rozwijać energetykę lokalną? Debata w „Dzienniku Bałtyckim” Agnieszka Kamińska

"Wyspy energetyczne, klastry i spółdzielnie energetyczne" na zdjeciu: Michał Myszka – dyrektor ds. rozwoju na region północny, spółka Optimen Stanisław Szultka - dyrektor departamentu rozwoju gospodarczego urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego, Artur Kiełbasiński - redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego" i "Strefy Biznesu", Marcin Gregorowicz – kierownik działu doradztwa energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Marek Zimakowski - wójt Gminy Przywidz. Przemyslaw Swiderski Zobacz galerię (13 zdjęć)

Rozwój energetyki lokalnej to konieczność, przed którą stoją samorządy w całej Polsce. Inwestycje w odnawialne źródła energii są korzystne pod wieloma względami. Mają wymiar proekologiczny, prowadzą do optymalizacji kosztów zużycia energii, ale też przyciągają do gmin nowych inwestorów. O tym między innymi mówili uczestnicy debaty, która w czwartek, 24 listopada, odbyła się w “Dzienniku Bałtyckim”. Dyskusja przez tydzień będzie retransmitowana w portalu Dziennikbaltycki.pl