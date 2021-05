Ekologiczne gdyńskie kubki już w akcji. Można je znaleźć w pierwszych kawiarniach

Kubki miejskie wielokrotnego użytku, wykonane zostały z polipropylenu. Zniszczony kubek miejski może zostać poddany pełnemu recyklingowi i wrócić w nasze ręce jako nowy – w ten sposób funkcjonuje w reżimie zamkniętego systemu. Zamiast kupować napój na wynos w jednorazowym pojemniku, który wyrzucimy od razu po użyciu, wypożyczamy w lokalu kubek wielokrotnego użytku. Płacimy za niego kaucję w wysokości 10 zł, którą potem odbieramy w jednym z punktów partnerskich UR CUP. Jeśli ktoś chce wypożyczyć kubek bez pokrywki, koszt zmniejsza się o połowę i wynosi jedynie 5 zł.

– Nasi mieszkańcy jako pierwsi w Polsce mają szansę korzystać z wielorazowych kubków od gdyńskiej firmy UR CUP. System ruszył na obszarze miasta: w restauracjach i punktach, które do niego przystąpiły. Gdynia jest partnerem projektu. To kolejny krok zmierzający do budowania świadomości idei zero waste i minimalizowania korzystania z opakowań jednorazowych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.