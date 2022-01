Ekipa Gierka z wizytą w Gdańsku. Jej efekt zobaczymy na ekranach od 21 stycznia Natalia Grzybowska

Aktorom i ekipie filmowej towarzyszyliśmy podczas zdjęć, które miały miejsce we wrześniu 2020 roku. Po wielomiesięcznej obsuwie, spowodowanej pandemicznym zamrożeniem branży kinowej, Gierek wejdzie na ekrany w najbliższy piątek, 21 stycznia. Wtedy też wraz z bohaterami filmu powrócimy do lat 70 i dowiemy się, co wynikło z tej wizyty.