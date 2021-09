Zdjęcia do filmu „Johnny” o ks. Janie Kaczkowskim zakończone. Dawid Ogrodnik do złudzenia przypomina twórcę hospicjum w Pucku!

Skończyły się właśnie zdjęcia do filmowej produkcji, której bohaterem jest zmarły przed pięcioma laty, charyzmatyczny ksiądz Jan Kaczkowski, który w tym mieście prowadził hospicjum.

Byliśmy na planie filmowym, rozlokowanym tuż przy szpitalu w Pucku. Skupiony Dawid Ogrodnik w sutannie i okularach, lekko kulejąc, przechadza się w skupieniu, czekając na kolejne ujęcie.

- Szczęść Boże - wita go statysta, który za chwilę ma zagrać z nim w jednej ze scen. Po chwili wybucha śmiechem, orientując się, że przecież mówi do aktora, a nie do prawdziwego księdza. Nad tym podobieństwem aktora do bohatera filmu pracuje Liliana Gałązka, wspaniała charakteryzatorka, która ostatnio z Ogrodnikiem spotkała się na planie serialu „Rojst”.

Scenarzysta Maciej Kraszewski ma wrażenie, że to nie on wybrał bohatera, tylko... bohater jego. Znał księdza Jana. Obaj byli z Sopotu i poznali się przez wspólnych przyjaciół. Maciej potrzebował wówczas kogoś, kto by mu opowiedział o hospicjum i pokazał jak ono działa. Pracował nad scenariuszem, w którym pojawia się właśnie hospicyjny wątek.