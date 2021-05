Egzamin ósmoklasisty 2021. Przecieki egzaminacyjne. Jakie zadania na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Oto pewniaki!

Matura 2021: matematyka na poziomie rozszerzonym. "Była trudna" - komentują zdający

Matematyka to przedmiot, który niejednemu uczniowi spędzał sen z powiek. 11.05.2021 odbyła się matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ilu uczniów na Pomorzu ją zdawało? Czy był to popularny wybór wśród maturzystów? I wreszcie: co mówią o arkuszu egzaminacyjnym zdający i osoba na co dzień nauczająca matematyki?