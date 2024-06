Dzieci nie mogą się bać zmęczyć. Finał siódmej edycji programu sportowo-edukacyjnego "Drużyna Energii"

Finał siódmej edycji projektu "Drużyna Energii"

W jakiej kondycji jest najmłodsze pokolenie Polaków?

- Ciężko porównać do stanu z czasów, kiedy ja byłam w wieku tych dzieci. Myślę, że to kompletnie nie ma sensu. Młodzież się mierzy teraz z zupełnie innymi rzeczami. Ten sport wyczynowy, do którego zmierzamy, będzie inny za naście lat. Tak naprawdę robimy teraz wszystko, aby aktywować dzieci, żeby ruch był ich pozytywnym, dobrym nawykiem. To staramy się wpajać, a dopiero później idzie za tym sport. A następnie sport wyczynowy. Zaczynamy od podstaw, żeby dzieci nie bały się zmęczyć, oswajały się ze stresem, który jest częścią sportu i życia. Przedstawiamy to tak, że kiedy wynik i cel nie są osiągnięte, to nie jest to koniec świata - tłumaczy Anna Rogowska, gwiazda SKLA Sopot.