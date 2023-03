Dwie siatkarskie marki na drodze Trefla Gdańsk. - Te drużyny są w naszym zasięgu - mówi przyjmujący Mikołaj Sawicki

Finisz sezonu zasadniczego w siatkarskiej PlusLidze 2022/2023

W grudniu 2022 roku się nie udało, więc może powiedzie się na przełomie marca i kwietnia 2023 roku. Trefl Gdańsk kończy rozgrywki zasadniczej części sezonu z dwoma mocnymi rywalami. W niedzielę, 26 marca o godz. 14.45 zagra na Podpromiu z Asseco Resovią Rzeszów, a w niedzielę, 2 kwietnia o godz. 18.00 w Ergo Arenie z Projektem Warszawa. "Sovia" to aktualny lider PlusLigi, który 8 grudnia wygrał w Ergo Arenie 3:2. Stołeczna ekipa ma z kolei niesamowitą serię punktową, która wywindowała ją na czwarte miejsce. U siebie 11 grudnia pokonała Trefla 3:0.

- Na pewno są to mecze w naszym zasięgu. Z Resovią powalczyliśmy już u siebie, przegrywając 2:3. Będziemy jechali na rewanż do Rzeszowa po trzy punkty, aby zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Starcie z Warszawą też będzie trudne, ale to także spotkanie w naszym zasięgu. Nie wszystko zależy od nas, ale będziemy walczyli, aby wskoczyć wyżej w tabeli - przekonuje Mikołaj Sawicki, przyjmujący gdańskiej ekipy.