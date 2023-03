Najlepsi piłkarze ostatnich lat w polskiej ekstraklasie. To dla nich kibice z chęcią przychodzą na stadiony ZESTAWIENIE

Najlepsi piłkarze ekstraklasy, którzy w Polsce ostatnio występowali

Świetny bramkarz to skarb każdego zespołu piłkarskiego. Doświadczeni obrońcy, potrafiący z chłodną głową wyjść spod pressingu rywali, to marzenie każdego trenera. Jednak to piłkarze preferujący ofensywny styl gry na dłużej pozostają w pamięci kibiców. W Polsce narzekamy na sportową jakość zawodników, którzy podpisują umowy z najlepszymi klubami. Niejednokrotnie są to piłkarze wręcz trzeciego szeregu.

I nie ma co się dziwić temu trendowi, wszak nie zawsze jedynym wabikiem jest wysokość oferowanego kontraktu. Topowi zawodnicy chcą grać na europejskich salonach, a te to przede wszystkim niedostępna od lat dla polskich klubów Liga Mistrzów. Magnesem może być jeszcze druga w kolejności Liga Europy, a mniejsze znaczenie mają trzecie rozgrywki UEFA, czyli Liga Konferencji Europy.