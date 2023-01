Duże zmiany w prawie pracy. Prezydent podpisał nowelizację wprowadzającą m.in. pracę zdalną częściową, całkowitą i okazjonalną

Praca zdalna całkowita, częściowa, zlecona przez pracodawcę, okazjonalna

Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Może być to miejsce zamieszkania pracownika, ale może być też inne.

Pracownicy zdalni, tak jak to już teraz się dzieje, będą zobowiązani do porozumiewania się z szefem na odległość za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych. Szczegółowe zasady szef będzie musiał uzgodnić z pracownikiem. Pracodawca będzie też mógł zlecić pracownikowi (który zwykle pracuje stacjonarnie) pracę zdalną w szczególnych przypadkach – w czasie stanu nadzwyczajnego, epidemii czy np. zdarzeń losowych, z powodu których ucierpi siedziba firmy (pożar, zalanie).

Co ważne, praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przejście tymczasowo na taki tryb. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika.