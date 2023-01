Tak wzrosną emerytury w 2023 r. Waloryzacja będzie rekordowo wysoka, świadczenia mogą wzrosnąć o 14,8 proc. KALKULATOR

Tyle wyniesie twoja emerytura po waloryzacji. PRZELICZNIK

To, o ile dokładnie wzrosną emerytury, ostatecznie zostanie ogłoszone przez szefową resortu rodziny i polityki społecznej w lutym. Rząd w ubiegłym roku prognozował, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 113,8 proc. A to by znaczyło, że najniższa emerytura od marca 2023 r. pójdzie w górę o 13,8 proc. i wyniesie 1523 zł brutto. Ale z tego względu, że ubiegłoroczna inflacja osiągnęła wyższą wartość niż wcześniej szacowano, podwyżka emerytur będzie wyższa i może wynieść 14,8 proc.