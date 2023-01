Pobierałeś choć jedno świadczenie z ZUS w 2022 r.? Dostaniesz ważny list - ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.

Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku dostaną bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie miał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

- PIT-40A otrzymają nierezydenci oraz emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku powstała niedopłata podatku lub saldo wynosi zero złotych. Trafi on też do osób, które mieszkają w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej - informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie pomorskim.