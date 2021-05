Duże utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta! 13-17.05.2021 r. Zwężenie pasa ruchu na w. Gdynia Wielki Kack. Trwa rozbudowa Trasy Kaszubskiej Monika Jankowska

Poważne utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta na w. Gdynia Wielki Kack – obie jezdnie zostaną zwężone do jednego pasa ruchu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia rozpoczną się w czwartek, 13.05.2021 r. około godz. 21:00 i potrwają do 17.05.2021 r. do godz. 6:00. Powodem są prace związane z budową drogi ekspresowej S6, tzw. Trasy Kaszubskiej, i rozbudową węzła Gdynia Wielki Kack.