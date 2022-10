Drogowy paraliż Trójmiasta. Równoległe remonty i godziny wyczekiwania w korkach. Czy najbliższy czas przyniesie zmiany? Krzysztof Dunaj Stanisław Balicki

Trwa zapaść komunikacyjna Trójmiasta. Obwodnica między Wielkim Kackiem a Osową była zwężona w obu kierunkach do jednego pasa ruchu. Z kolei w Sopocie trwa remont głównej trójmiejskiej arterii skutkujący takim samym ograniczeniem. Jego objazd jest utrudniony z powodu remontu ul. 3 Maja. Taka sytuacja może potrwać do końca października, gdy nastąpi przyspieszone zakończenie remontu w Sopocie. To jednak nie koniec trójmiejskich problemów. Zaczyna się kumulacja remontów w Gdańsku. Już teraz w godzinach szczytu na przejazd z Gdyni do centrum Gdańska musimy poświęcić nawet ponad półtora godziny.