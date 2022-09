28 września rozpocznie się modernizacja wiaduktu łączącego Brzeźno z Letnicą i Nowym Portem. Będą utrudnienia

- Ulica Krasickiego zostanie zamknięta na odcinku od ul. Sybiraków do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia i ul. Oliwską - tłumaczy Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Tramwaje będą kursowały bez zakłóceń. Ruch pieszych i rowerzystów będzie odbywał się po ścieżce od strony portu. Objazd dla kierowców będzie poprowadzony ul. Gdańską, al. Płażyńskiego i ul. Marynarki Polskiej. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do początku listopada.