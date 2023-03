Dokładnie w niedzielę 12.03.2023 r. przypada 26. rocznica katastrofy W-3 RM Anakonda na Zatoce Puckiej

26. rocznica katastrofy W-3 RM Anakonda

Dokładnie 26 lat temu na Zatoce Puckiej doszło do katastrofy ratowniczego śmigłowca W-3 RM Anakonda . Maszyna pełniła służbę w 1 dywizjonie lotniczym w Gdyni Babich Dołach. W nocy 12 marca ok. godziny 1:00 załoga helikoptera zderzyła się z taflą Bałtyku na Zatoce Puckiej.

11 marca 1997 roku W-3 RM Anakonda i jego załoga rozpoczęła 24-godzinny dyżur. W ciągu dnia interweniowała raz do rannego rybaka, który znajdował się na łowisku ok. 30 mil morskich na północ od Władysławowa. Następne wezwanie załoga otrzymała o godzinie 0:55 już 12 marca. Po czterech minutach od startu doszło do katastrofy 11 kilometrów od Mierzei Helskiej, tuz przy Zatoce Puckiej. Wskutek zdarzenia zginęła cała załoga.