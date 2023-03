Jak zamek w Malborku był wpisywany na Listę UNESCO. Historia działa się na oczach byłego już kustosza

847 pozycja wśród 1154 ze 167 państw to nie wynik w znanym maratonie. To numer porządkowy malborskiego zespołu zamkowego na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Jako że nie jest to wyścig ani konkurs piękności, wszystkie wpisane dobra cieszą się takim samym splendorem i prestiżem. Jest wśród nich 17 polskich obiektów, w tym: „Zamek krzyżacki w Malborku”. Opiekunowie budowli zdecydowanie woleliby, aby oficjalna nazwa wpisu brzmiała nieco inaczej, na przykład: „Malborski zespół zamkowy”.