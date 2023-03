Gdański Żuraw, czyli najstarszy zachowany dźwig portowy w Europie

Żuraw to gotycka budowla z połowy XV stulecia. Zbudowano ją nad Motławą w formie bramy obronnej. Składa się z dwóch wysokich ceglanych baszt. Między nimi znajduje się brama i drewniane urządzenie dźwigowe, mające schodkową konstrukcję, zwieńczoną dwuspadowym dachem. Samo urządzenie dźwigowe złożone jest z dwóch par kół deptakowych z bębnami do nawijania lin, które napędzali chodzący wewnątrz ludzie.

Żuraw, podnoszący ciężary o masie do 4 ton na wysokość 11 metrów, służył przede wszystkim jako urządzenie do załadunku towarów i balastu na statki oraz do stawiania na nich masztów.

W średniowieczu był największym urządzeniem dźwigowym w Europie. Pełnił rolę nie tylko portowego dźwigu przeładunkowego, ale i bramy miejskiej oraz budowli obronnej. Mechanizmy do teraz są czynne, ale nie podniosą tak wielkiego ciężaru jak kiedyś.

Pożar w 1442 roku

Dzisiejszy murowano-drewniany obiekt różni się od pierwszego, całkowicie drewnianego dźwigu portowego. Wiemy, że drewniany dźwig spłonął w 1442 roku. Szybko jednak wzniesiono nowy. Żuraw był własnością miasta, administrował nim mistrz dźwigowy. Ostatni zmarł w 1858 r., a w basztach zadomowili się lokatorzy. Otwarto tu m.in. wytwórnię pantofli i zakład fryzjerski.