Czym jeżdżą Lewandowski, Szczęsny? Zobacz ile kosztuje ubezpieczenie ich samochodów!

Być jak Robert Lewandowski

Zarobki oraz kontrakty sponsorskie pozwalają piłkarzom cieszyć się luksusowymi samochodami. Są to zarówno auta prywatne, jak i te przekazane do użytkowania przez kluby, w których aktualnie występują. Dzieje się tak w przypadku Roberta Lewandowskiego i jego Cupra Formentor VZ5 wartej ok. 340 tys. zł. Jeżeli nie występujemy w FC Barcelona i kupimy taki model z rocznika 2022 za własne pieniądze, za pakiet obejmujący OC/AC/NNW i assistance zapłacimy od 8,5 tys. zł rocznie (dane CUK Ubezpieczenia).

W garażu Roberta Lewandowskiego są jeszcze inne ekskluzywne marki jak np. Bentley Continental GT Speed, czy Porsche 911 Speedster, których ceny w salonach rozpoczynają się od miliona złotych. Sprawia to, że są nieosiągalne dla większości kierowców, a ich ubezpieczenie jest droższe niż cena wielu kilkuletnich samochodów. Już w przypadku starszego, bo 11-letniego Bentleya Continental GT, którego wartość rynkowa kształtuje się w granicach 350 tys. zł, za samo autocasco zapłacimy minimum 12 tys. zł. Jeżeli jednak pozostaniemy tylko przy obowiązkowej polisie OC, której cena jest przede wszystkim zależna od historii ubezpieczenia danego kierowcy, czeka nas wydatek porównywalny z ubezpieczeniem dla auta segmentu C tj. od 800 zł rocznie.