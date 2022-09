Czy Lechia Gdańsk dokona jeszcze transferów? Paweł Żelem: Niektórzy nadal licytują i próbują podbijać stawki

CZYTAJ TAKŻE: Absolutna dominacja w towarzyskich derbach Gdańska. Lechia popsuła obchody 100-lecia Gedanii. Hat-trick 17-latka w dziesięć minut

Nie wiemy czy przyjście trenera Marcina Kaczmarka odmieni grę Lechii, natomiast na pewno będzie to impuls dla zawodników. Osobną kwestią jest fakt czy obecna kadra jest wystarczająco mocna pod względem piłkarskim, by w nadchodzących trudnych meczach z Pogonią Szczecin, Cracovią i Rakowem Częstochowa pokusić się o jakąkolwiek zdobycz punktową.

Teoretycznie zarząd Lechii mógłby jeszcze wzmocnić zespół, bo jednak do końca września kluby w Polsce mogą pozyskiwać zawodników bez kontraktu. - Mamy na tapecie zawodników bez kontraktów, którzy nadal licytują i próbują podbijać stawki. Z naszego punktu widzenia, nawet jeśli zawodnik ma ciekawe CV, ale od czterech miesięcy nic nie robi, to jego odbudowa zajmie półtora, może dwa miesiące. W tej sytuacji lepiej poczekać do listopada i dopiero wtedy wykonać konkretne ruchy - tonuje nastroje prezes Paweł Żelem.