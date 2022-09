Trudne zadanie nowego trenera Lechii Gdańsk. Marcin Kaczmarek: Nigdy nie będę krytykował poprzedników

Co chcecie osiągnąć poprzez zgrupowanie w Cetniewie?

Pracę w Lechii zacząłem od badań wydolnościowych, które mają nam dać konkretną informacje odnośnie obciążeń, jakie musimy stosować w najbliższym czasie. Chcemy to wykorzystać maksymalnie. W planach jest dużo rozmów indywidualnych, by poznać pogląd zawodników na całą sytuację, jak oni patrzą na to, co się dzieje. Po powrocie do Gdańska wejdziemy już w mikrocykl przed bardzo ciekawym meczem w Szczecinie.

Testy motoryczne to pierwsza diagnoza?

Myślę, że tak. Przede wszystkim jest to dla mnie kolejna informacja na jakim etapie motorycznym ten zespół się znajduje. Oczywiście nie dowiemy się wszystkiego od A do Z, bo musimy pamiętać, że motoryka to nie tylko cyferki, ale i głowa. Czasami ktoś może mówić, że zespół nie biega, a to nie zawsze jest spowodowane tym, że wygląda słabo motorycznie w parametrach. Jest kryzys, zawodnicy mają spuszczone głowy, jak nie idzie, to czasami trudno jest pewne rzeczy wyegzekwować.