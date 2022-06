Czy bieganie po schodach jest OK? Zapytaliśmy o to gdańskiego ortopedę Dominika Sojaka

Strażacy w sprzęcie ważącym ok. 15 kg wbiegają podczas swoich zawodów na 34 piętro wieżowca Olivia Business Centre w Gdańsku. W innych wysokich budynkach organizowane są podobne imprezy. Poleca pan bieganie po schodach?

Dominik Sojak: W mojej opinii okazjonalne wchodzenie po schodach, czy zrezygnowanie z windy na kilku kondygnacjach, jest bardzo dobrym sposobem na podniesienie wydolności. W kontekście wbiegania strażaków to jest już ekstremum. Trzeba mieć świadomość, że to duże przeciążenia i trzeba być odpowiednio przygotowanym do takiego rodzaju wysiłku.

Mam wrażenie, że wchodząc do wysokiego budynku bardzo często szukamy jednak windy.

To naturalne, że staramy się ułatwiać sobie życie. Natomiast, jeśli mamy do pokonania jakiś rozsądny dystans, to warto od czasu do czasu lub nawet na stałe, zrezygnować z windy. Kilka pięter jest jak najbardziej wskazane ze względów kardiologicznych i ortopedycznych.