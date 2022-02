Czy będziemy mieszkać w biurach i galeriach handlowych? Trend wsparli deweloperzy

Przekształcenie gruntów usługowych w grunty pod inwestycje mieszkaniowe - czyli zmiana specustawy mieszkaniowej

Przekształcenie gruntów usługowych w grunty pod inwestycje mieszkaniowe, czyli zmiana specustawy mieszkaniowej, to - zdaniem deweloperów sposób na wstrzymanie cenowego armagedonu na rynku pierwotnym. Bitwa o grunty inwestycyjne toczy się nadal, a brak atrakcyjnych aktywów jest coraz dotkliwiej odczuwalny. Dotyczy to wszystkich największych polskich. Od dawna ziemia pod inwestycje nie jest już nigdzie łatwo dostępna, a chętnych do zakupu gruntu, jak i kapitału przeznaczonego na ten cel natomiast na rynku nie brakuje. Inwestorzy starają się jak najszybciej ulokować posiadany kapitał w grunty w obawie przed inflacją. Choć szaleństwo zakupowe, które nierzadko wiązało się z naprawdę ryzykownymi decyzjami minęło, sytuacja nadal przypomina te, którą pamiętamy z lat 2007-2008, kiedy na pniu sprzedawało się wszystko przy szybko rosnących cenach. Pamiętamy również, jak po załamaniu rynku wielu inwestorów, przede wszystkim zagranicznych, liczyło straty i wycofywało się z polskiego rynku...