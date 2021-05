Czarne jest czarne. Klasa średnio rozgarnięta

Krytycy Nowego Ładu zarzucają jego twórcom ukryty cel zniszczenia polskiej klasy średniej. Nie podejmuję się jednoznacznie ocenić ile w tym racji. Niewątpliwie jednak zamysł trwałej przebudowy struktury społecznej w naszym kraju coraz wyraźniej wyłania się z różnych średnio i długofalowych przedsięwzięć Nowogrodzkiej. Zarówno tych gospodarczych, jak i w sferze edukacji. Co nie przeszkadza prawicy oskarżać środowisk lewicowo-liberalnych o ciągoty do stosowania inżynierii społecznej.

Interesującym, acz chyba krótkoterminowym, projektem z tej dziedziny jest wyodrębnienie klasy średnio rozgarniętych Polaków. Zrobił to Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Wprost”. Pytany o naruszenie przez PiS tzw. kompromisu aborcyjnego wypowiedział zdanie, które powinno zostać wyryte na frontonie Pałacu Saskiego, jak już Nowy Ład nam go pięknie odbuduje: „Są ogłoszenia w prasie, które każdy średnio rozgarnięty człowiek rozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić, taniej lub drożej”. Innymi słowy: uchwalamy prawo, które nie podoba się nawet sporej części naszych zwolenników, ale - dla sprytnych - zostawiamy furtkę by je sobie obeszli. O ile ich na to stać.