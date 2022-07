Coraz większe zapotrzebowanie na statki do przewozu gazu. W pierwszym półroczu 2022 r. zamówiono ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej

Według danych Shipping Intelligence Network prowadzony dla firmy Clarksons, w pierwszym półroczu 2022 r. zakontraktowano co najmniej 91 statków LNG. I to nie wszystko, bo jak podaje portalmorski.pl:

Według świeżych danych Fearnley LNG, kolejne 15 gazowców LNG zostało zakontraktowanych w ramach ogromnego projektu QatarEnergy, dzięki czemu łączna liczba statków zamówionych w pierwszej połowie tego roku wynosi co najmniej 106.

To rekordowe zamówienia. Nigdy wcześniej, nawet w ciągu całego roku, nie zakontraktowano tyle okrętów co teraz w zaledwie 6 miesięcy. Wcześniej rekordowy pozostawał rok 2021, w którym zamówiono w sumie 86 gazowców LNG. Wszystko to dzieje się mimo faktu, że zakup gazowca LNG staje się na świecie coraz droższy. Jeszcze na początku 2021 roku koszt szacowany był na ok. 185 mln USD. Tymczasem pod koniec 2021 r. koszty wynosiły już 210 mln USD i nadal rosły. W czerwcu 2022 r. wycena takiego statku opiewała już na kwotę... 231 mln USD.