Challenge Family po raz pierwszy zagościło w Gdańsku. Triathlon nad Bałtykiem będzie miał się dobrze na lata ZDJĘCIA

Lotto Challenge Gdańsk to jedna z 33 imprez w 27 krajach pod marką Challenge Family. Organizacja wywodzi się z Niemiec i przez lata zbudowała wielką społeczność zawodników. Tylko w edycji 2021 w jej zawodach wystartuje ok. 75 tysięcy triathlonistów. Debiutancka impreza w Gdańsku ma się rozwijać, tak jak legendarne zawody w Roth koło Norymbergi w południowych Niemczech.

- To już dziewiąty raz, kiedy w Gdańsku organizujemy triathlonowe zawody - mówi Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. - Teraz zrobiliśmy to w odsłonie z brandem światowym. To budowanie społeczności triathlonowej to wysiłek wielu ludzi, którzy dzień za dniem doskonalą swoje umiejętności.

- Zainteresowanie jest duże i sam widzę, ile gdańszczanek i gdańszczan się rusza. Wszystkie poprzednie edycje triathlonowych zawodów w Gdańsku cieszyły się popularnością i były chwalone przez uczestników. Teraz wychodzimy z czymś nowym - dodaje Adam Korol, dyrektor biura prezydenta Gdańska ds. sportu, który sam wziął udział w Lotto Challenge Gdańsk 2021.