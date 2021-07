Burmistrz Krynicy Morskiej z 5 zarzutami. Zamiast wyroku będzie odroczenie rozpoznania sprawy

Ogłoszenie wyroku miało nastąpić w poniedziałek 26 lipca w Sądzie Rejonowym w Malborku. Ze względu na konieczność kontynuowania postępowania, wraz z rozważeniem możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynności zarzucanych oskarżonym, na podstawie art. 409 Kodeksu postępowania karnego odroczono rozpoznanie sprawy do 16 września bieżącego roku.

Dochodzenie dotyczy przekroczenia przez burmistrza uprawnień podczas realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej”. Prace związane z jego budową rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Otwarcie obiektu miało miejsce w październiku 2018 roku. Jest to największy tego typu obiekt na Mierzei Wiślanej; zajmuje on powierzchnię prawie 22 tysięcy metrów kwadratowych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 3,6 mln złotych.

We wrześniu 2020 roku prokuratura przedstawiła burmistrzowi pięć zarzutów. Dwa z nich dotyczą przekroczenia uprawnień i podrobienia dokumentów w zakresie rzeczywistej daty ich sporządzenia. Pierwszy z dokumentów to aneks do umowy o realizację wyżej wskazanej inwestycji, drugi jest odpowiedzią na zgłoszenie gotowości do odbioru objętych umową robót budowlanych.

Zdaniem prokuratury miało również dojść do nakłaniania do popełnienia przestępstwa. Burmistrz miał namawiać wykonawcę inwestycji przy ulicy Rybackiej do podrobienia wyżej wskazanych dokumentów. Dotyczą tego kolejne dwa zarzuty. Piąty zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków w zakresie należytej weryfikacji prac wynikających z umowy i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego odbioru robót, pomimo że nie wszystkie objęte umową roboty zostały wykonane.

Burmistrz Krynicy Morskiej złożył we wrześniu ub. roku wyjaśnienia i nie przyznał się do winy. Nie pojawił się również 26 lipca w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Według polskiego prawa za zarzucone przestępstwo grozi kara pozbawiania wolności do 5 lat.