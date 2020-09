Burmistrz Krynicy Morskiej usłyszał zarzuty. Chodzi o budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego

Prace związane z jego budową rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Otwarcie obiektu miało miejsce w październiku 2018 roku. Na jego terenie powstały między innymi boisko wielofunkcyjne o powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych, dwa korty tenisowe oraz tor rowerowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych. Na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego znajdują się też urządzenia do uprawiania street workoutu, siłownia plenerowa, boisko do gry w boule, plac zabaw dla dzieci o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych oraz altana grillowa.

Dochodzenie dotyczy przekroczenia przez burmistrza uprawnień podczas realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej” . Jest to największy tego typu obiekt na Mierzei Wiślanej, zajmuje on powierzchnię prawie 22 tysięcy metrów kwadratowych.

Jak informuje prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, łącznie burmistrz Krynicy Morskiej usłyszał pięć zarzutów.

- Do czynów objętych zarzutami doszło w listopadzie i grudniu 2018 roku. Dwa zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i podrobienia dokumentów w zakresie rzeczywistej daty ich sporządzenia. Pierwszy dokument to aneks do umowy o realizację wyżej wskazanej inwestycji, drugi dokument to odpowiedź na zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych objętych umową o wykonanie wyżej wymienionej inwestycji.