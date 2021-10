Budżet Obywatelski 2022 w Gdańsku. Głosowanie tylko do poniedziałku!

Największą frekwencję wśród osób głosujących odnotowano w dzielnicach Wyspa Sobieszewska i Letnica. Najmniejsza aktywność jest na Żabiance. Miasto mocno angażuje się w to, żeby mieszkańcy licznie brali udział w głosowaniu. W tej edycji BO dzielnica z najlepszą frekwencją wygra łąkę kwietną.

Głosować w BO można do 18 października 2021 roku.

Mieszkańcy mogą zagłosować na 387 projektów. Po raz drugi są projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego, których zostało zgłoszonych 116 w tym 97 dzielnicowych i 19 ogólnomiejskich. Natomiast pozostała część pomysłów Budżetu Obywatelskiego to 271 projektów w tym 238 dzielnicowych i 33 ogólnomiejskich. Do zagospodarowania w tej edycji będzie prawie 21 milionów zł. Inicjatywy, które wygrają, zostaną przekazane do realizacji na lata 2022/23.